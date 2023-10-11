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    14:11, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Рейсы в аэропорту Лондона приостановили из-за крупного пожара на автостоянке

    пожарный
    Фото: из открытых источников

    Все рейсы в лондонском аэропорту Лутон были приостановлены из-за сильного пожара на автостоянке терминала, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    По данным местной пожарной службы на автостоянке терминала 2 произошел обвал неких конструкций.

    Более десятка пожарных машин тушили пожар, который объял половину многоэтажного здания и повредил множество автомобилей.
    Полеты приостановлены до полудня среды по местному времени в целях безопасности пассажиров и персонала, сообщает аэропорт.

    Четверо пожарных и один сотрудник аэропорта были доставлены в больницу после сообщения о отравлении дымом.

    Сотни людей застряли в Лутоне, не имея возможности вернуться домой. Многие из них поведали BBC News о том, что их машины стояли на автостоянке.

    В аэропорту были слышны сигналы автомобильной сигнализации и громкие взрывы, причем один из свидетелей назвал скорость, с которой пламя охватило верхний этаж автостоянки, «невероятной».

    Все отели в округе полностью забронированы, и многие пассажиры утверждают, что авиакомпании просто бросили их на произвол судьбы.

    Лондонский аэропорт Лутон — пятый по величине аэропорт Великобритании после Хитроу, Гатвика, Манчестера и Станстеда, обслуживший в 2022 году в общей сложности более 13 миллионов пассажиров.

    В заявлении аэропорта говорится: «Все полеты в настоящее время приостановлены, поскольку службы экстренной помощи борются с пожаром, который охватил автостоянку терминала 2».

    Теги:
    Пожар Происшествия Мировые новости
    Татьяна Кудренок
    Автор
    Татьяна Кудренок
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