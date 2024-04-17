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    23:19, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Рейсы из Дубая в Астану и Алматы перенесли из-за затопления аэродрома

    аэропорт Дубай
    Фото: Khaleej Times

    Авиакомпания Air Astana сообщила о переносе рейсов Дубай - Астана и Дубай - Алматы, передает агентство Kazinform. 

    — Air Astana сообщает, что из-за подтопления аэродрома в Дубай, вызванного ливневым дождем, рейсы KC206 Дубай — Астана и KC898 Дубай — Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля, — говорится в сообщении.

    Авиакомпания заверила, что предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания.

    Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей.

    Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Дубай Астана Аэропорт Алматы Задержка и отмена авиарейсов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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