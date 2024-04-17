Рейсы из Дубая в Астану и Алматы перенесли из-за затопления аэродрома

Авиакомпания Air Astana сообщила о переносе рейсов Дубай - Астана и Дубай - Алматы, передает агентство Kazinform.

— Air Astana сообщает, что из-за подтопления аэродрома в Дубай, вызванного ливневым дождем, рейсы KC206 Дубай — Астана и KC898 Дубай — Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля, — говорится в сообщении.

Авиакомпания заверила, что предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания.

Напомним, сильные дожди и наводнения захлестнули некоторые части региона Персидского залива. Проливные дожди также обрушились на ОАЭ во вторник ночью, затопив участки основных автомагистралей.

Аэропорты Дубая подтвердили, что из-за плохой погоды были отменены 17 прибывающих и исходящих рейсов.