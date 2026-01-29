Рейсы Air Astana из Алматы задерживаются из-за тумана

— Рейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320neo, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями, — сообщили в авиакомпании Air Astana.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный статус рейсов на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Отметим, по данным синоптиков, в Алматы с 28 по 31 января 2026 года в ночные и утренние часы ожидается туман.