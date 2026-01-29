РУ
    21:55, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Рейсы Air Astana из Алматы задерживаются из-за тумана

    В Алматы из-за тумана задерживаются отдельные рейсы авиакомпании Air Astana, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рейсы Air Astana из Алматы задерживаются из-за тумана
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Рейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320neo, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями, — сообщили в авиакомпании Air Astana.

    Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный статус рейсов на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

    Отметим, по данным синоптиков, в Алматы с 28 по 31 января 2026 года в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Камшат Абдирайым
    Автор
