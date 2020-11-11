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Рейды по соблюдению карантина продолжают проводить в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются рейды полицейских, волонтеров и представителей акимата по торговым центрам, магазинам и другим местам массового скопления людей, передает МИА «Казинформ».
«Мероприятия проводятся в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Ряд заведений, несмотря на усиление карантина, по-прежнему продолжают игнорировать требования», - сообщила пресс-служба городского акимата в Instagram .
Так, мобильная группа района Есиль при проведении ночного рейда обнаружила работающий спа-салон, расположенный в коттедже. Процедуры принимали пятеро посетителей.
«В особой атмосфере спа, где звучала тихая музыка, а интерьер располагал к уютному отдыху, клиентов обслуживали шесть работниц салона. Своими действиями владелец данного заведения и работники проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. В отношении хозяина заведения возбуждено административное производство», – отмечают в департаменте полиции.
Нарушения также выявлены в ночном клубе «БХБ», там находилось около 150 посетителей. В пабе Gatsby при проверке выявили около 40 клиентов. График работы также не соблюдался на автомойке Aqva.
«Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения к ответственности», – говорится в распространенном сообщении.
Всего в районные управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг из районных управлений полиции поступило более 1800 материалов в отношении лиц, допустивших нарушение карантина. Более 840 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.
В связи высоким риском распространения COVID-19 медики призывают жителей города строго соблюдать санитарные нормы и носить маски.
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