Рейды по местам сбыта и реализации мяса провели в ВКО: есть нарушения

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 16 нарушений правил перевозки мясной продукции выявили в ВКО, передает МИА «Казинформ» Polisia.kz.

В рамках проводимого ОПМ «Участок», в целях оздоровления криминогенной обстановки, профилактики и предупреждению скотокрадства на территории Восточно-Казахстанской области сотрудниками криминальной полиции совместно другими службами с участием специалистов территориальных управлений и отделов сельского хозяйства организовано проведение рейдовых мероприятий по местам сбыта и реализации мясной продукции (рынки, павильоны, ярмарки, магазины).

Анализ преступлений показывает, что с наступлением осеннего периода увеличивается количество фактов реализации «нелегальной» мясной продукции на рынках, павильонах, ярмарках и других местах. Зачастую там реализовывается и похищенный скот.

За прошедшие выходные сотрудниками криминальной полиции совместно с ветеринарами на рынках городов Усть-Каменогорска и Семея проведены отработки рынков по продаже мяса, в ходе которой проверено 52 автомашины. Выявлено 16 фактов нарушения правил перевозки мясной продукции по ст. 406 КоАП РК.

Вместе с тем в ходе рейдовых мероприятий полицейскими проведены разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями об уголовной ответственности за скупку продукции, добытой заведомо преступным путем, а также с лицами, сбывающие мясную продукцию, о необходимости оформлении соответствующих документов.



