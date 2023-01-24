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Рейды по безопасности на дороге начали проводить в Алматинской области

24 Января 2023, 15:00
Рейды по безопасности на дороге начали проводить в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На автомагистрали «Алматы - Усть-Каменогорск» в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» провели рейдовые мероприятия по выявлению грузовых автомобилей с нарушением весовых параметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рейда выявлены три автомашины с перегрузом на 30-40%. Нарушения устранены путем распределения излишнего груза в другие автомашины, начислены сборы за проезд по автомобильным дорогам с нарушением на более 700 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Рейды проводили инспекторы транспортного контроля, департамент полиции, прокуратура Алматинской области, Алматинская транспортная прокуратура.

По данным надзорного органа, виновные юридические лица привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 571, части 1 статьи 571-1, части 9 статьи 571, к административным штрафам на сумму более миллиона тенге. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что прокуратура и департамент полиции Алматинской области запустили проект «Безопасность дорожного движения» в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий.


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