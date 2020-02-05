Рейды по автомобилям без госномеров проводят на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейды по автомобилям без госномеров проводятся на дорогах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления местной полицейской службы, только за минувшие сутки в мегаполисе выявлено 65 транспортных средств с нечитаемыми или установленными с нарушением требованием стандарта государственными регистрационными номерными знаками, а также без госномеров.

«Вместе с тем, в ходе локальной отработки на дорогах города выявлено 3 автомашины с подложными номерами. Водители вышеуказанных транспортных средств привлечены к административной ответственности, согласно ст.590 ч.3 КРКобАП (Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака)», - отметил командир полка патрульной полиции, полковник полиции Манап Саттаров.

По его данным, эти автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку. И еще 34 автолюбителя оштрафованы за управление транспортным средством, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, по ст.590 ч.5 КРК обАП.

«Из практики эти и другие, пусть даже мелкие правонарушения, в целом негативно отражаются на дорожной ситуации в городе. А ведь известно, что дорога не прощает ошибок и халатности. Такие рейды будут продолжены и впредь. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и повышать свою дисциплину на дороге», - добавил Манап Саттаров.