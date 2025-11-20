Рейд по проверке выбросов автомобилей прошел в Алматы

План подготовлен природоохранной прокуратурой города совместно с управлением экологии.

В этом году в план включена отдельная работа по проверке коммунальной, пассажирской и грузовой техники. Передвижные экологические лаборатории выезжают на места эксплуатации транспорта, чтобы фиксировать показатели выхлопов и выявлять возможные превышения.

Фото: акимат Алматы

Еще один экологический рейд состоялся в Турксибском районе, где сотрудники управления экологии, полицейские и экоактивисты проверяли легковые автомобили и автобусы.

Было проверено 20 автомобилей, у двух выявили превышения нормы.

Эксперты отмечают, что для некоторых классов техники в Казахстане стандарты выбросов пока не установлены, поэтому фактические показатели фиксируются для дальнейшей стандартизации.

Фото: акимат Алматы

Представители автобусных парков заверили, что на линию выпускаются только новые автобусы на природном газе.

Всего в этом году на 19 стационарных и два передвижных экологических постах в Алматы проведено 186 385 замеров выбросов, составлено почти 20 тысяч административных протоколов по статье 334 КоАП РК, включая предупреждения и штрафы на общую сумму более 653 миллионов тенге.

По проблемным вопросам акимат Алматы готовит предложения для актуализации природоохранного законодательства.

Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев сообщил, что в прошлом году 189 тысяч тонн загрязняющих веществ было зафиксировано в Алматы. Согласно статистике, выбросы от автомобилей составляют 112 тысяч тонн, или 60% выбросов в Алматы.

Также депутаты маслихата инициировали усиление контроля за перегрузами на дорогах Алматы.