Рейд по местам временного проживания медиков проводился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся рейд по местам временного проживания медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии Nur Otan.

По поручению председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» комиссия партийного контроля ознакомилась с условиями проживания медиков и проверила устранение недостатков, выявленных при предыдущем мониторинге.

На этот раз партийная комиссия проинспектировала два гостиничных комплекса и одно общежитие. Ранее проверяющие здесь выявили ряд нарушений по соблюдению санитарных норм, которые недопустимы в условиях карантина.

Внимание рабочей группы, в составе которой помимо партийцев представители санитарно-эпидемиологической службы, районных акиматов и управления общественного здоровья было обращено на условия проживания, питание и транспортировку медицинских работников.

«Мониторинговая группа работает с 7 мая этого года, и это уже не первый наш визит в эти заведения. Но должна заметить нынешняя проверка порадовала. Все ранее высказанные замечания устранены. Строго соблюдаются санитарные нормы, помещения дезинфицируются, температура измеряется, имеются журналы с записями о температуре. Для медиков созданы комфортные условия для восстановления сил после смены, в этом мы убедились лично, осмотрев номера медработников. Да и сами медики очень тепло отзываются и благодарят за заботу», - отметила депутат маслихата города Алматы, член комиссии партийного контроля Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Нурия Ниязова.

По словам депутата, практически все гостиницы города и ряд студенческих общежитий по инициативе городских властей и за счет городского бюджета используются под временное проживание медицинских работников.

«В самом начале, когда мы только организовывали проживание медиков в изоляции от их семей в целях безопасности, были некоторые трудности. Сейчас это позади, и гостиничные комплексы, и общежития сумели грамотно выстроить свою работу с соблюдением всех санитарных норм, за что мы им очень признательны», - отметила Ниязова.

Председатель Общественного совета по противодействию коррупции при АГФ партии Борис Джапаров в ходе рейда рассказал о главных плюсах организации проживания медиков вдали от дома и своих близких.

«Медицинских работников, которые сегодня на передовой каждый день рискуют заразиться и чтобы не подвергать опасности их близких и родных, среди которых есть пожилые и дети, было принято решение расселить в гостиницах и общежитиях. Были созданы максимально комфортные условия проживания, организовано трехразовое питание и транспортировка медиков. За этим наша мониторинговая группа тщательно следит, и должен заметить не безрезультатно. Сегодня к нашей большой радости серьезных замечаний выявлено не было. Еще один большой плюс такого подхода заключается в мощной поддержке бизнеса. В условиях карантина гостиницы получили возможность работать и получать доход. У них стопроцентная заполняемость, чего, кстати, не бывает даже в обычных условиях», - добавил он.

Отмечается, что мониторинг мест проживания медицинских работников города будет продолжен до окончания режима карантина.