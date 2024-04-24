Ревизию всех асфальтобетонных заводов проведут в Казахстане

Национальный центр качества дорожных активов проводит ревизию всех асфальтобетонных заводов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Дорожно-строительный сезон в этом году стартует в условиях чрезвычайного положения в связи с паводками. Между тем, РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК к предстоящим работам подошло достаточно подготовленным. В настоящее время Центр по поручению Министерства транспорта проводит ревизию всех асфальтобетонных заводов в стране. Для проведения этих работ НЦКДА имеет 15 испытательных лабораторий, в текущем году планируется открытие еще 2 лабораторий в филиалах новых областей, - сообщили в пресс-службе Центра.

Не менее 10 000 проб дорожно-строительных материалов по республиканской сети и около 30 тысяч проб по местной сети намерены испытать в текущем году эксперты НЦКДА.

На сегодня филиалами НЦКДА совершены 1,5 тыс. инспекционных выездов, отобрано и испытано 2 тыс. проб дорожно-строительных материалов.

Кроме того, квалификацию повысили инженерно-технические работники, эксперты и сотрудники испытательных лабораторий НЦКДА не только в Казахстане, но и за рубежом, в передовых научно-технических предприятиях автодорожной отрасли (Китай, Беларусь, Германия, Польша и др.)

Согласно предоставленным данным, по итогам 2023 года было совершено 11,4 тыс. инспекционных выездов (республиканская сеть – 3,6 тыс., местная сеть – 7,8 тыс.), в ходе которых было отобрано и испытано 40,3 тыс. проб ДСМ (РС – 10,1 тыс., МС – 30,2 тыс.) По результатам заключений НЦКДА, подрядными организациями переустроены работы за счет собственных средств на сумму 4,1 млрд. тенге (РС – 1,7 млрд. тенге, МС– 2,4 млрд. тенге).