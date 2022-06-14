14 Июня 2022 15:26

Ревизию трудового законодательства планируют провести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по совершенствованию трудового законодательства сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы совершенствования трудового законодательства регулярно рассматриваются на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений при Правительстве. В рамках нормотворческой деятельности министерством на постоянной основе ведется работа по совершенствованию трудового законодательства», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в 2020 году был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», которым внесен ряд изменений и дополнений по внедрению системы управления охраной труда, основанной на оценке и управлении профессиональными рисками.

«В результате обеспечен непрерывный процесс оценки и управления профрисками для обеспечения принятия превентивных мер защиты здоровья работника, включающих в себя предупредительные, профилактические и компенсационные мероприятия. Для всестороннего рассмотрения и учета мнений социальных партнеров при Министерстве труда и социальной защиты населения создана рабочая группа по анализу правоприменительной практики трудового законодательства», - проинформировал Ералы Тугжанов.

По его словам, в состав рабочей группы входят представители отраслевых государственных органов, Генеральной прокуратуры, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, профессиональных союзов и крупных предприятий.

«Также в состав рабочей группы министерством будут приглашены депутаты Мажилиса Парламента. Указанной рабочей группой будет проводиться ревизия трудового законодательства на предмет соответствия интересам работников и защиты их трудовых прав», - заключил зампремьера.