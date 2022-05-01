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Ревизию сельхозземель проведут в Шымкенте

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Мая 2022, 19:00
Ревизию сельхозземель проведут в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте проведут ревизию земель сельскохозяйственного использования. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут приняты меры по проведению местными исполнительными органами ревизии земель сельскохозяйственного использования в городе Шымкенте на предмет как наличия санитарно-защитной зоны, так и неблагоприятного воздействия на население либо окружающую среду», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По итогам ревизии, выработают предложения по внесению изменений в земельное или налоговое законодательство либо изменению границ города в части вывода земель, предоставленных для сельскохозяйственных нужд, за черту города.

«Относительно вновь создаваемых областей, сообщаю, что будет рассмотрен вопрос по переходному 3-летнему периоду с года присоединения для земель сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, в течение которого данные земельные участки будут облагаться земельным налогом в порядке, предусмотренном статьей 503 Налогового кодекса, а в последующих периодах - по ставкам, установленным статьей 505 Налогового кодекса», - заключил зампремьера.

Как сообщалось ранее, депутаты Мажилиса просили пересмотреть земельный налог в крестьянских хозяйствах города Шымкента.


Правительство РК   Сельское хозяйство   Шымкент  
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