Ревизию оказываемых государственных услуг проводит Министерство сельского хозяйства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отметил Глава государства в Послании народу Казахстана в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Все IT-инициативы Министерства сельского хозяйства основываются исключительно на новой платформе, исключая дублирование, неэффективные затраты и бюрократию. В области цифровизации ведомство ставит цель стопроцентной доступности госуслуг гражданам со смартфона к 2025 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В этой связи, Министерством совместно с Центром цифровой трансформации проводится реинжиниринг проблемных государственных услуг, вырабатываются системные решения.

Работа Министерства направлена на обновление нормативной-правовой базы и технической доработки выявленных ошибок в ходе оказания госуслуг.

В целом, из 61 госуслуги в электронном формате оказывается 57 услуг (94 %), в бумажном формате – четыре услуги.

Непосредственно самим Министерством оказываются 19 услуг (услуги ветеринарного контроля, карантина растений и животноводства).

В целях повышения информированности получателей о порядке оказания государственных услуг проведено 1 135 мероприятий, охват населения составил более 186 513 человек.

Согласно оценке Агентства РК по делам государственной службы по направлению по направлению «Качество оказания государственных услуг», которое также приводится за прошлый год, показатели Министерства в 2020 году составило - 54,98 баллов. Динамика показателей следующая:

- удовлетворенность услугополучателей (19 баллов из 25) – 76 % респондентов удовлетворены услугами Министерства;

- обеспечение качеством оказания государственных услуг (19,10 баллов из 50) – не выявлено фактов необоснованных отказов в оказании госуслуг, предоставления бесплатных услуг на платной основе и несоблюдения установленного стандартом графика работы;

Увеличение доли государственных услуг в электронном формате и соответственно рост пользователей и услогополучателей, ставит высокие требования к информационным системам, через которые они оказываются.

Для этого была, говоря языком цифровизации полностью «переписана», или иными словами «технически обновлена» база сельхозживотных, фитосанитарии и по ветеринарии, что существенно упростило оказание госуслуг.

Министерством составлен план работы с учетом озвученных моментов. Кроме того, с целью максимального снижения коррупционных рисков и устранения человеческого фактора на всех уровнях принятия решений Министерством будет проведена ревизия госуслуг по минимизации истребования услугодателями промежуточных справок с учетом межведомственной интеграции информационных систем.

Таким образом, работа Министерства по автоматизации госуслуг проводится планомерно и на постоянной основе.