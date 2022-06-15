15 Июня 2022 11:42

Ревизионная комиссия по исполнению бюджета столицы обеспокоена ростом долга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сохраняется тенденция роста долга местного исполнительного органа в столице с учетом обязательств по проектам ГЧП. Об этом заявил председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на очередном заседании маслихата города Нур-Султана был рассмотрен вопрос освоения городского бюджета за 2021 год.

«Расходы бюджета в результате внесенных уточнений и корректировок составили 124 млрд тенге, что больше утвержденного на 258, 9 млрд тенге или на 56,1 %. Исполнение составило лишь 699,9 млрд тенге или 97,2 %, неисполнение составило больше прошлогоднего показателя на 13,3 млрд тенге», - сказал Иманжусуп Акпомбаев.

Председатель Ревизионной комиссии отметил, что бюджет сохраняет социальную направленность.

«Ежегодно примерно треть бюджета направляется на социальную сферу. Сохраняется тенденция роста долга местного исполнительного органа с учетом обязательств по проектам ГЧП (государственно-частное партнерство). Так за 2021 год долг составил 248,4 млрд тенге и увеличился к 2020 году на 17,8 млрд тенге. Кроме этого, несмотря на то, что соотношение долга местных исполнительных органов остается в безопасных пределах, тревожит динамика его роста за трехлетний период в 1,9 раза, что создает нагрузку на бюджет», - добавил Иманжусуп Акпомбаев.