Ревакцинацию необходимо получать - глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният призвала граждан ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обязательно бустерную дозу необходимо получать; вакцинацию, ревакцинацию необходимо получать. Все виды вакцин вам доступны. Защищаться нужно. Сегодня и Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что возможно появится новый штамм, а возможно он перейдет в более легкую форму, как сезонное вирусное заболевание», - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания Правительства.

Напомним, глава Минздрава Ажар Гиният объяснила, с чем связаны единичные случаи заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

Ранее министр также прокомментировала прогноз по эпидемиологической ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией.