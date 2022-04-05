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    12:54, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Ревакцинацию необходимо получать - глава Минздрава РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният призвала граждан ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обязательно бустерную дозу необходимо получать; вакцинацию, ревакцинацию необходимо получать. Все виды вакцин вам доступны. Защищаться нужно. Сегодня и Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что возможно появится новый штамм, а возможно он перейдет в более легкую форму, как сезонное вирусное заболевание», - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания Правительства.

    Напомним, глава Минздрава Ажар Гиният объяснила, с чем связаны единичные случаи заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

    Ранее министр также прокомментировала прогноз по эпидемиологической ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная Минздрав РК Ажар Гиният
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