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Ревакцинация снижает риск заразиться коронавирусом - профессор

17 Ноября 2021 17:44
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Ревакцинация снижает риск заразиться коронавирусом - профессор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Равиля Егембердиева рассказала, что такое коллективный иммунитет и почему важно ревакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер пояснила, когда достаточное количество людей обладают иммунитетом к инфекционному заболеванию (будь то предыдущая перенесенная инфекция или вакцинация) и дальнейшее распространение болезни становится труднее, это называется коллективный иммунитет. Это обеспечивает косвенную защиту для всей группы, даже для тех, у кого нет индивидуального иммунитета к болезни.

«По оценкам экспертов необходимо вакцинировать от 70% до 90% населения для выработки коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Поддержание коллективного иммунитета - это постоянная борьба, которую мы ведем с инфекционными заболеваниями, поскольку вирусы эволюционируют для того, чтобы уклоняться от иммунных реакций. Поэтому, например, каждый год вводится новая вакцина против гриппа, каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии, чтобы восстановить иммунитет к болезни, который со временем ослабевает. Данные показывают, что иммунитет к коронавирусу сохраняется не менее 6-8 месяцев после заражения или вакцинации. Со временем уровень антител снижается и рассчитывать на пожизненную защиту от коронавируса после одного курса вакцинации не приходится. Поэтому требуется дополнительная вакцинация, то есть ревакцинация. Ревакцинация стимулирует выработку новых антител и снижает риск заразиться коронавирусной инфекцией. Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет и не нанесет никакого вреда. Научные исследования это подтверждают», - сказала Равиля Егембердиева в ходе брифинга РСК.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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