Ревакцинация продолжается в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в настоящее время ревакцинировались 894 человека. Отметим, что ревакцинация проводится только в одной дозе. Кроме того, те, кто ранее строил вакцины «HayatVax», «QazVac», «CoronaVac», «Синофарм», могут принимать любые другие виды вакцин через шесть месяцев. А те, кто ранее привил вакцину «Спутник V» через девять месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Всего в Туркестанской области привито 1 030 202 человека. Вторым компонентом вакцинировано 982 666 человек. За предыдущие сутки привиться изъявили желание 958 человек. А за последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявлен у девяти человек. Суточный прирост составляет 0,05%. С начала пандемии в области было отобрано около 1 146 678 тысяч ПЦР – проб. Всего в инфекционной больнице 680 мест. Из них 491 пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 674 подтвержденных случая заражения. В 7 731 из них заболевание прошло бессимптомно. Сегодня жители области могут принимать вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».
- «Зеленые будни» останутся в столице, пока не привьются все – аким
- В Алматинской области вакциной «Комирнати» будут охвачены 225 тысяч человек
- Принять правильное решение: учителя и родители о вакцинации подростков в ВКО
- Новый список нарушителей карантина опубликовали в Алматы
- Адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца «омикрона» - Гинцбург
- 324 человека лечатся от коронавируса в инфекционках Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана