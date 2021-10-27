Ревакцинация начнется в Караганде с третьей декады ноября

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ревакцинация против COVID-19 начнется в ноябре. Об этом сообщила врач городской поликлиники №3 Айсулу Бикенова. Она также рассказала о порядке ревакцинации и о том, какие препараты получат карагандинцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача карагандинской поликлиники №3 Айсулу Бикеновой, ревакцинация в Караганде начнется с третьей декады ноября, так как с начала прививочной кампании уже прошло достаточное время.

«В первую очередь, ревакцинация предназначена для тех, кто получил две дозы вакцины против коронавируса. Теперь, согласно протоколу, те, кто ранее получил векторную вакцину, например «Спутник-V», должны поставить инактивированную – такую как Vero Cell. Что касается времени ревакцинации – с момента получения второй дозы векторной вакцины необходимо отсчитать девять месяцев, а если вакцина была инактивированная, то второй раз прививку можно получать через шесть месяцев», - сообщила Айсулу Бикенова.

Как пояснили врачи, во время ревакцинации пациенты получат одну дозу вакцины другой марки. По их словам, перекрестную ревакцинацию необходимо делать для того, чтобы лучше вырабатывались антитела.

«У людей, которым ранее рекомендовали ставить инактивированную вакцину, уже выработался иммунитет, поэтому получение векторной будет протекать легче. Если человек не входит в группу риска, то он может сдать анализ на антитела, принести его врачу общей практики, и он вам сообщит, нужно ли делать ревакцинацию. Обычно показатели к ревакцинации – это уровень антител не ниже 30 IgM», - отметила врач.

В первую очередь ревакцинацию проведут среди сотрудников медицинских организаций, полицейских, людей с ограниченными возможностями и тех, кто стоит на диспансерном учете. Медперсонал поликлиник прошел обучающие курсы, где им объясняли, как прививать одной дозой вакцины во время ревакцинации. Также для персонала прививочных кабинетов провели инструктаж по применению вакцины Pfizer, которой ранее не было в Караганде.

«Эта вакцина отличается своей температурой хранения – минус 60-70 градусов. Если сравнить ее со «Спутником», то отличия есть в камерах хранения и перевозке. Она будет дольше размораживаться, и одна ампула рассчитана не на пять, а на шесть человек», - объяснила врач поликлиники №3.

Пока что в поликлиниках города имеются такие вакцины, как «Спутник V», Vero Cell и QazVac. Сейчас ревакцинироваться cмогут не только вышеперечисленные группы, но и все желающие. Врачи рекомендуют пройти повторную прививку для закрепления эффекта двух предыдущих вакцин. А вот сколько времени можно будет не ревакцинироваться после третьей вакцины, еще не известно.



