Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Ревакцинация и коллективный иммунитет: Ералы Тугжанов провел заседание МВК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Октября 2021, 20:29
Ревакцинация и коллективный иммунитет: Ералы Тугжанов провел заседание МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

С докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступил министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности — на 40%.

На заседании МВК был принят ряд важных решений: в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%;

ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября т.г. для следующих категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур);

лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ; продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», «в зеленой зоне» – до 03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов; «в желтой зоне» – до 01:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» – до 03:00 часов;

взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, Республикой Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);

в Порядок пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства;

иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.

photo

Завершая заседание Межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Ералы Тугжанов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане