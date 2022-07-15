Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ревакцинацией охватят 65% ранее вакцинированных казахстанцев
15 Июля 2022 16:01

Ревакцинацией охватят 65% ранее вакцинированных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О пересмотре матрицы прогноза распространения коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции нами пересмотрена матрица прогноза распространения коронавирусной инфекции с учетом нагрузки на систему здравоохранения, которая будет представлена на заседании межведомственной комиссии», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

В связи с этим, по ее словам, на заседаниях МВК будут ведены ограничительные меры.

«Наряду с этим, для поддержания коллективной защиты и стабильной эпидемиологической ситуации ревакцинацией будет охвачено не менее 65% ранее вакцинированных против КВИ», - добавила министр.


Новости по теме
Никаких проблем не вижу - вице-премьер о статистике по КВИ в новых областях
Реальной опасности для здоровья людей нет - вице-премьер РК об эпидситуации по КВИ
Тремя вакцинами от коронавируса можно привиться в Казахстане
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Никаких проблем не вижу - вице-премьер о статистике по КВИ в новых областях
Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК
Реальной опасности для здоровья людей нет - вице-премьер РК об эпидситуации по КВИ
Тремя вакцинами от коронавируса можно привиться в Казахстане
Глава Минздрава объяснила причину продления срока использования вакцины Pfizer
Рост младенческой смертности связан с состоянием здоровья матерей - глава Минздрава РК
Более 200 млрд тенге планируют выделить на модернизацию сельского здравоохранения
Будут ли вводить какие-либо ограничения в новом учебном году в школах РК
Популярное
1 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
2 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
3 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
4 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
5 Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление

Лента новостей

Архив