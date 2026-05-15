Рев трибун и лучшие команды мира: как проходит PGL Astana 2026

Под сводами «Барыс-Арены» снова гремят клатчи, а трибуны взрываются после каждого хэдшота. В Астане уже стартовал PGL Astana 2026 — один из крупнейших турниров мировой киберспортивной сцены по Counter-Strike 2, передает корреспондент агентства Kazinform.

Второй год подряд столица Казахстана принимает событие такого масштаба. В этом году атмосфера ощущается совсем иначе: людей стало больше, эмоций — громче, а интерес к киберспорту вышел далеко за пределы игровой аудитории.

На сцене — лучшие коллективы мира: Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Magic. Призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов, а за матчами следят сотни тысяч зрителей по всему миру.

На арене чувствуется настоящий фестиваль киберспорта: зрители скандируют названия команд, фотографируются с косплеерами и выстраиваются в очереди за автографами игроков и стримеров.

Фото: Kazinform/ Адиль Саптаев

Среди хедлайнеров турнира — игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks и легенда Counter-Strike Габриель Толедо.

По словам Голубенко, за последний год интерес к Counter-Strike и киберспорту в целом заметно вырос.

— Во-первых, людей стало больше, вырос интерес к Counter-Strike. Даже не только к CS, а к киберспорту в целом. Вовлеченность выше — и у детей, и у взрослых. Потихоньку развивается сцена, это заметно, — отметил Голубенко.

Для игроков выступление в Астане — это уже не просто очередной турнир в календаре. Возможность выйти в плей-офф и сыграть перед заполненной ареной становится отдельной мотивацией.

В прошлом году событие посетили около 20 тысяч зрителей, а экономический эффект для города оценили в 11,6 миллиона долларов. На несколько дней Астана превращается в крупнейшую киберспортивную площадку, собирая фанатов со всего мира и подтверждая статус одной из мировых столиц Counter-Strike.

Напомним, в столице Казахстана с 29 июля по 9 августа 2026 года пройдет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который объединит физический спорт и кибердисциплины в новом формате — phygital.