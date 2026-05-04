    Призовой фонд "Игр будущего - 2026" в Казахстане составит 4 млн долларов

    В столице Казахстана с 29 июля по 9 августа 2026 года пройдет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который объединит физический спорт и кибердисциплины в новом формате — phygital. Об этом в эфире радио Jibek Joly рассказал начальник отдела спортивных мероприятий дирекции «Игры будущего Астана 2026» Ержан Шакеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как пояснил Ержан Шакеев, соревнования представляют собой принципиально новый этап развития спорта.

    — Два мира — цифровой и физический — соединяются в единое пространство. Сила лишь в одном измерении уже недостаточна: участники должны быть подготовлены одновременно и в цифровом, и в физическом плане, — отметил он.

    Одним из ярких примеров является дисциплина Phygital MMA. Сначала участники соревнуются в видеоиграх, аналогичных Tekken или Mortal Kombat, после чего переходят в октагон (ринг в смешанных единоборствах (MMA), имеющий восьмиугольную форму) и продолжают бой уже в реальности.

    — Победитель определяется по итогам двух этапов, — пояснил Ержан Шакеев.

    Аналогичный принцип применяется и в других дисциплинах. Например, в фиджитал-футболе команды сначала играют в футбольный симулятор, а затем выходят на поле, продолжая матч с тем же счетом.

    Восемь дисциплин и призовой фонд

    В программе турнира заявлены восемь дисциплин, включая:

    • фиджитал-футбол

    • фиджитал-баскетбол

    • фиджитал-единоборства

    • фиджитал-танцы

    • шутер 5 на 5 (в формате Counter-Strike 2)

    • MOBA на ПК (в том числе Dota 2)

    • мобильные MOBA (например, Mobile Legends)

    • battle royale

    Общий призовой фонд составит более 4 млн долларов.

    — Каждая дисциплина по-своему популярна. В Казахстане традиционно высокий интерес к футболу, баскетболу и Counter-Strike, но и MOBA-игры имеют большую аудиторию, — подчеркнул он.

    Международный масштаб

    Ожидается участие представителей более чем из 50 стран и свыше 900 спортсменов на финальном этапе. Отбор проходит в несколько стадий — от региональных турниров до международных квалификаций.

    — Это не приглашенные команды. Это спортсмены, которые прошли полноценный отбор и доказали свой уровень, — отметил Ержан Шакеев.

    Инфраструктура и площадки

    Соревнования пройдут на ключевых спортивных объектах столицы, включая «Барыс Арену», «Астана Арену», легкоатлетический комплекс «Казахстан» и дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    — Все площадки находятся в пешей доступности друг от друга. Зрители смогут посетить сразу несколько дисциплин и полностью погрузиться в атмосферу турнира, — добавил он.

    Развитие и миссия phygital

    По словам организаторов, одна из главных целей этого движения — гармоничное развитие молодежи.

    — Мы видим, что есть перекос в сторону цифрового мира. Наша миссия — вернуть баланс, чтобы молодежь развивалась и физически, и в киберпространстве, — заявил Ержан Шакеев.

    Он также отметил, что интерес к турниру растет с каждым годом, а уровень участников постоянно повышается.

    — Если сравнивать 2024 и 2025 годы, уровень спортсменов заметно вырос. В Астане мы ожидаем еще более сильных и подготовленных участников, — сказал он.

    Опыт прошлых лет

    Первые «Игры будущего» прошли в 2024 году в Казани и включали более 20 дисциплин с призовым фондом свыше 10 млн долларов.

    — Мы изучили опыт предыдущих лет и понимаем, где можем сделать лучше. Турнир развивается, оптимизируется, и мы стремимся провести его на максимально высоком уровне, — заключил Ержан Шакеев.

    Старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026» был дан 24 апреля. 

    Игры Будущего - 2026 Киберспорт Компьютерные игры Спорт
    Азиза Закумбаева
