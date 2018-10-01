-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:43 143
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:44 140
-
-
вчера 22:15 150
-
-
вчера 22:02 218
-
вчера 22:00 178
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10 229
-
вчера 21:01 401
-
-
вчера 20:41 153
-
-
-
вчера 20:05 525
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:35 234
-
Ретро-фестиваль «переедет» из Шымкента в Туркестан
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА», который проходит уже в девятый раз по счету, в этом году организаторы намерены провести в областном центре - в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В этом году фест будет посвящен творчеству пяти композиторов с целью популяризации произведений местных авторов, продвижения творчества художественных коллективов и исполнителей.
В ретро-фестивале примут участие известные деятели культуры РК, такие, как Марат Омаров, Жубаныш Жексенулы, Хадиша Шалабаева, заслуженный деятель Казахстана Айгуль Иманбаева, Заттыбек Копбосынулы, Аскар Жайлаубаев, группы «Астана», «Каргабай», «Арбат» и «Сарын». Артисты исполнят популярные произведения местных композиторов.
Ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА» проводился ежегодно в сквере имени Ш. Калдаякова в Шымкенте, а в этом году он впервые пройдет в областном центре - в Туркестане.
- Не стало писателя Шерхана Муртазы
- Данэлия Тулешова записала клип на конкурсную песню Детского Евровидения
- Фильм «Айка» в списке претендентов на премию «Оскар»
- Тараз стал центром fashion-индустрии Казахстана
- СЭЗ «Оңтүстік» вошла в мировой рейтинг свободных экономических зон
- В Туркестане отметили День учителя