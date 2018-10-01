Ретро-фестиваль «переедет» из Шымкента в Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА», который проходит уже в девятый раз по счету, в этом году организаторы намерены провести в областном центре - в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В этом году фест будет посвящен творчеству пяти композиторов с целью популяризации произведений местных авторов, продвижения творчества художественных коллективов и исполнителей.

В ретро-фестивале примут участие известные деятели культуры РК, такие, как Марат Омаров, Жубаныш Жексенулы, Хадиша Шалабаева, заслуженный деятель Казахстана Айгуль Иманбаева, Заттыбек Копбосынулы, Аскар Жайлаубаев, группы «Астана», «Каргабай», «Арбат» и «Сарын». Артисты исполнят популярные произведения местных композиторов.

Ретро-фестиваль «АРЫС ЖАҒАСЫНДА» проводился ежегодно в сквере имени Ш. Калдаякова в Шымкенте, а в этом году он впервые пройдет в областном центре - в Туркестане.