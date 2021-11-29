Ресурсный центр и экспертный совет откроют при АНК в столице

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем Instagram рассказал об увеличении числа социальных центров для помощи горожанам по линии городской Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем расширять количество социальных центров, которые нацелены на оказание точечной помощи нашим горожанам, в том числе молодежи категории NEET(безработные), усилять работу по линии благотворительности, оказывать поддержку нашим волонтерам. В этой важной и масштабной работе нам помогают члены Ассамблеи народа Казахстана. На Совете АНК Глава государства обозначил приоритеты, с членами АНК обсудили дальнейший план работы», - написал аким города.

Алтай Кульгинов отстановился на некоторых приоритетных направлениях.

Первое - усиление работы с молодежью категории NEET.

«На базе АНК успешно работают различные соццентры, которые помогают разным категориям: как малоимущим, многодетным семьям, матерям, воспитывающим детей с особыми потребностями, так и молодежи. В данном направлении усилим работу с категорией NEET (безработные) – помощь в получении допобразования, в трудоустройстве», - пообещал аким.

Второе - расширение сети центров.«На базе Дома дружбы работают центры «Жыр орталығы», координации благотворительной деятельности «Парасат», ремесленного творчества «Аналар аманаты», коворкинг-центр для молодежи и т.д. Для более эффективной работы АНК по поручению Президента откроем ресурсный центр и экспертный совет, которые будут содействовать дальнейшему развитию потенциала этнокультурных объединений и общественному формированию АНК», - сообщил Алтай Кульгинов.Также особая роль уделяется созданию условий для изучения государственного языка, культуры, традиций. При АНК функционируют этнолингвистические школы, в которых обучаются более 600 учащихся.Третье направление - профилактика социальных, бытовых и других конфликтов.На базе АНК работает центр медиации. В год в среднем оказывается помощь более 100 людям и коллективам, удается разрешить дела, не доведя до суда. Работу в данном направлении планируется усилить.При Доме дружбы также работает Центр волонтерского движения АНК.

«Волонтеры, особенно в период пандемии, оказали незаменимую помощь горожанам: развозили лекарства, в общественных местах раздавали маски, разъясняли и продолжают разъяснять населению о необходимости и важности соблюдения саннорм», - отметил А. Кульгинов.