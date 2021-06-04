Рестораны переоборудовали в библиотеки в Туркестанской области

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Банкетные залы, офисы и рестораны в Сайрамском районе Туркестанской области переоборудованы под библиотеки. Таким образом с начала пандемии местные предприниматели внесли вклад в развитие сферы образования, переоборудовав бизнес-объекты. В течение года на территории района открыли три книгохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По инициативе акима района Уласбека Садибекова к 30-летию Независимости Республики Казахстан в рамках проекта «Ауыл-Ел тірегі» за счет спонсорских средств были открыты три новые библиотеки. Залы для чтения книг открыли в населенных пунктах Карасу, Карабулак и в сельском округе Карамурт.

Отметим, в этих зданиях на сегодня созданы все условия для читателей. В открытии объектов приняли участие руководство района и представители районного филиала партии «Nur Otan». В настоящее время в Сайрамском районе функционирует 21 библиотека, а общий книжный фонд составляет 4200 книг.