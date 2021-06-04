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    22:18, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Рестораны переоборудовали в библиотеки в Туркестанской области

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    АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Банкетные залы, офисы и рестораны в Сайрамском районе Туркестанской области переоборудованы под библиотеки. Таким образом с начала пандемии местные предприниматели внесли вклад в развитие сферы образования, переоборудовав бизнес-объекты. В течение года на территории района открыли три книгохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    По инициативе акима района Уласбека Садибекова к 30-летию Независимости Республики Казахстан в рамках проекта «Ауыл-Ел тірегі» за счет спонсорских средств были открыты три новые библиотеки. Залы для чтения книг открыли в населенных пунктах Карасу, Карабулак и в сельском округе Карамурт.

    Отметим, в этих зданиях на сегодня созданы все условия для читателей. В открытии объектов приняли участие руководство района и представители районного филиала партии «Nur Otan». В настоящее время в Сайрамском районе функционирует 21 библиотека, а общий книжный фонд составляет 4200 книг.


    Теги:
    Культура Туркестанская область
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