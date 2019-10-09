Рестораны Алматы призвали отказаться от использования саксаула для приготовления шашлыка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рестораны и кафе Алматы будут наказывать за использование саксаула для приготовления пищи, в частности, шашлыка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев отметил, что с ними для начала будут проводиться только разъяснительные работы.

«Среди ресторанов и кафе города Алматы объявлена экоакция «Зеленый» ресторан» с призывом отказаться от использования саксаула в приготовлении пищи, по итогам которой самым экологичным точкам питания будет вручен специальный «Зеленый» сертификат», подтверждающий их приверженность и дружественность к окружающей природе, к саксаулу», - сказал Ерлан Нысанбаев на презентации арт-инсталляции «4 тонны песка» в Алматы, призывающей спасти саксаул.

По его словам, акция стартует с города Алматы, поскольку здесь больше шашлычных, кафе и ресторанов, и, соответственно, больше используют саксаул для приготовления шашлыка.

«У нас есть план действия совместно с МВД. Уже на днях начинаем мягкую проверку. Будем проводить разъяснительную работу. Во всяком случае, мы не должны мешать бизнесу, но в то же время бизнес должен понять, что этого нельзя делать. В МВД для этого есть целая процедура. Это будет плановая проверка, все эти действия в рамках закона. Мы должны в любом случае начать эту работу, объяснить всем, что пора прекращать пользоваться саксаулом. До 31 марта будем знать всю ситуацию с саксаулом. Мы пока не настроены принимать меры, но они будут на системной основе, если будет игнорирование, то будут приняты меры», - добавил он.

По словам заместителя постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталия Времиша, продажа саксаула осуществляется вдоль трасс, на сайтах объявлений.

«Продолжающееся сокращение и незаконная вырубка саксаула приводят к наступлению песков на населенные пункты. По оценкам экспертов, 82% всех типов земель в Казахстане подвержены опустыниванию и деградации, а социально-экономические последствия этих процессов огромны. Это растение считается священным для казахов», - отметил Виталий Времиш.

Кроме того, ожидается, что акцию «Зеленый» ресторан» также поддержат в городах Шымкент, Кызылорда и Тараз. Также 21-22 ноября 2019 года в Кызылорде в рамках региональной конференции по сохранению саксаула 21 марта будет объявлен Днём саксаула (в рамках Международного дня лесов).