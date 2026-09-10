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    Рестораны японской сети Ajisen Ramen планируют открыть в Казахстане

    Казахстанская Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry договорились о создании совместного предприятия для развития сети Ajisen Ramen в Казахстане и других странах региона. В 2027–2031 годах партнеры планируют открыть до 50 ресторанов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Рестораны японской сети Ajisen Ramen планируют открыть в Казахстане
    Фото: timeout.com

    Казахстанская Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry, владеющая международной сетью Ajisen Ramen, подписали соглашение о мастер-франшизе и создании совместного предприятия. В 2027–2031 годах партнеры планируют открыть до 50 ресторанов в Казахстане и других странах региона, передает агентство Kazinform.

    Соглашение подписали в Посольстве Казахстана в Японии президент Shin-Line Group Андрей Шин и президент Shigemitsu Industry Кацуаки Шигэмицу.

    Рестораны японской сети Ajisen Ramen планируют открыть в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В рамках партнерства будет создано совместное предприятие Ajisen Ramen Central Asia, которое займется региональным управлением, франчайзингом, производством и адаптацией продукции.

    Основной этап расширения сети запланирован на 2027-2031 годы. Казахстан станет операционной, логистической и производственной базой проекта. В дальнейшем бренд планирует выходить на рынки стран Центральной Азии, ЕАЭС, Кавказа и Восточной Европы.

    Первый флагманский ресторан Ajisen Ramen планируется открыть в Алматы.

    Кроме того, на производственной площадке Shin-Line в селе Байсерке Алматинской области создадут централизованную фабрику-кухню. Она будет обеспечивать производство продукции и логистику для ресторанной сети. Предусмотрена локализация сырья с учетом требований халал.

    Сотрудничество также предполагает передачу японских производственных технологий, стандартов и рецептур с их последующей адаптацией к местному рынку.

    Ожидается, что реализация проекта позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в Казахстане.

    Ранее Казахстан и Япония подписали 60 коммерческих соглашений на сумму свыше 3,7 миллиарда долларов, в том числе направленных на внедрение передовых японских технологий и решений в производство.

    Япония Казахстан Инвестиции Минсельхоз Сотрудничество Кафе и рестораны
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор