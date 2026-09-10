Рестораны японской сети Ajisen Ramen планируют открыть в Казахстане

Казахстанская Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry договорились о создании совместного предприятия для развития сети Ajisen Ramen в Казахстане и других странах региона. В 2027–2031 годах партнеры планируют открыть до 50 ресторанов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Казахстанская Shin-Line Group и японская Shigemitsu Industry, владеющая международной сетью Ajisen Ramen, подписали соглашение о мастер-франшизе и создании совместного предприятия. В 2027–2031 годах партнеры планируют открыть до 50 ресторанов в Казахстане и других странах региона, передает агентство Kazinform.

Соглашение подписали в Посольстве Казахстана в Японии президент Shin-Line Group Андрей Шин и президент Shigemitsu Industry Кацуаки Шигэмицу.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В рамках партнерства будет создано совместное предприятие Ajisen Ramen Central Asia, которое займется региональным управлением, франчайзингом, производством и адаптацией продукции.

Основной этап расширения сети запланирован на 2027-2031 годы. Казахстан станет операционной, логистической и производственной базой проекта. В дальнейшем бренд планирует выходить на рынки стран Центральной Азии, ЕАЭС, Кавказа и Восточной Европы.

Первый флагманский ресторан Ajisen Ramen планируется открыть в Алматы.

Кроме того, на производственной площадке Shin-Line в селе Байсерке Алматинской области создадут централизованную фабрику-кухню. Она будет обеспечивать производство продукции и логистику для ресторанной сети. Предусмотрена локализация сырья с учетом требований халал.

Сотрудничество также предполагает передачу японских производственных технологий, стандартов и рецептур с их последующей адаптацией к местному рынку.

Ожидается, что реализация проекта позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в Казахстане.

Ранее Казахстан и Япония подписали 60 коммерческих соглашений на сумму свыше 3,7 миллиарда долларов, в том числе направленных на внедрение передовых японских технологий и решений в производство.