Республиканцы подали в суд на адвокатов Министерства юстиции по делу сына Байдена

Юридический комитет Палаты представителей США подал в суд на налоговых адвокатов Министерства юстиции по делу Хантера Байдена, расследование которого проводит группа Республиканской партии, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на NBC News.

В иске утверждается, что два юриста налогового отдела Министерства юстиции Марк Дейли и Джек Морган отказались дать показания в ходе расследования комитета в отношении сына президента Хантера Байдена и возможного злоупотребления служебным положением президента Джо Байдена с целью влияния на расследование дела его сына.

Юридический комитет Палаты представителей дважды выдавал повестки двум юристам Министерства юстиции для дачи показаний: сначала в сентябре прошлого года, а затем в феврале этого года для дачи показаний 1 марта этого года.

Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным в январе этого года девяти обвинениям, связанных с налогами в Калифорнии. Ему также предъявлены федеральные обвинения в хранении огнестрельного оружия, в том числе владение оружием во время употребления наркотиков.

Республиканцы Палаты представителей нацелились на Хантера Байдена в рамках расследования по импичменту его отца, но пока не имеют каких-либо доказательств уголовных правонарушений. Их расследование столкнулось с серьезной неудачей в прошлом месяце, когда бывшему информатору ФБР Александру Смирнову, чьи заявления стали основанием для расследования,было предъявлено обвинение в предоставлении ФБР ложной информации о Джо Байдене и его сыне во время президентской кампании 2020 года.