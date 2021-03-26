Республиканскую коллегию юрисконсультов планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать Республиканскую коллегию юрисконсультов. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, комментируя инициированные изменения в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на усиление республиканской коллегии адвокатов и на создание республиканской коллегии юрисконсультов. Именно эти две организации должны заниматься системными вопросами», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По словам главы Минюста, предметом деятельности этих организаций должны быть: первое – внедрение стандартов и мониторинг качества правовых услуг.

«Второе – это цифровизация, никто не будет сейчас спорить, что цифровизация касается всех сфер жизнедеятельности, и у нас есть хорошие примеры, когда цифровизация помогает автоматизировать и ускорить многие процессы», - отметил Марат Бекетаев.

Третий блок системных вопросов для республиканской коллегии адвокатов и коллегии юрисконсультов, как отметил министр, является участие в процессе нормотворчества.

«К сожалению, адвокаты сейчас занимаются только отраслевыми законопроектами, которые непосредственно касаются их деятельности. На самом деле адвокатура и юрисконсульты должны участвовать во всех вопросах нормотворчества», - заключил Марат Бекетаев.