Республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому, полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.