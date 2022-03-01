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Республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК

1 Марта 2022 12:15
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Республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому, полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #США   #Общество   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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