Республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений предложил запустить Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому, полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.
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