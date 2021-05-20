Республиканское совещание АНК проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы проходит республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие открыл заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов.

«Я специально прилетел в Алматы, чтобы познакомиться с руководителями республиканских этнокультурных объединений, и в тесном кругу обсудить итоги 29-ой сессии ассамблеи, которая прошла в апреле текущего года. В ходе сегодняшней встречи мы определим наши задачи на будущее. Также обсудим дальнейшие направления совместной работы и реализацию поручений, данных на ХХІХ сессии Ассамблеи народа Казахстана», - сказал Марат Азильханов.

«В целом, XXIX сессия АНК стала ярким свидетельством обеспечения стратегической преемственности политики мира и согласия Елбасы в современных условиях, открыла новый этап укрепления единства народа и согласия в обществе на новом этапе государственного строительства. Важным политическим итогом 29-ой сессии стала передача права возглавлять Ассамблею от Первого Президента- Елбасы Н.А. Назарбаева Президенту К.К. Токаеву.

Соответствующий указ готовится в Администрации Президента. Для Казахстана и Ассамблеи этот шаг означает стратегическую преемственность, консолидацию политических ресурсов в руках Главы государства, активизацию Ассамблеи и ее включенность в реальную политику, новый пласт задач как для Ассамблеи, так и для этнокультурных объединений», - добавил Марат Азильханов.

В работе совещания принимают участие депутаты Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития, директор РГУ «Қоғамдық келісім», руководители и члены этнокультурных объединений, молодежь, представители средств массовой информации.