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    11:20, 20 Май 2021 | GMT +6

    Республиканское совещание АНК проходит в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы проходит республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие открыл заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов.

    «Я специально прилетел в Алматы, чтобы познакомиться с руководителями республиканских этнокультурных объединений, и в тесном кругу обсудить итоги 29-ой сессии ассамблеи, которая прошла в апреле текущего года. В ходе сегодняшней встречи мы определим наши задачи на будущее. Также обсудим дальнейшие направления совместной работы и реализацию поручений, данных на ХХІХ сессии Ассамблеи народа Казахстана», - сказал Марат Азильханов.

    «В целом, XXIX сессия АНК стала ярким свидетельством обеспечения стратегической преемственности политики мира и согласия Елбасы в современных условиях, открыла новый этап укрепления единства народа и согласия в обществе на новом этапе государственного строительства. Важным политическим итогом 29-ой сессии стала передача права возглавлять Ассамблею от Первого Президента- Елбасы Н.А. Назарбаева Президенту К.К. Токаеву.

    Соответствующий указ готовится в Администрации Президента. Для Казахстана и Ассамблеи этот шаг означает стратегическую преемственность, консолидацию политических ресурсов в руках Главы государства, активизацию Ассамблеи и ее включенность в реальную политику, новый пласт задач как для Ассамблеи, так и для этнокультурных объединений», - добавил Марат Азильханов.

    В работе совещания принимают участие депутаты Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития, директор РГУ «Қоғамдық келісім», руководители и члены этнокультурных объединений, молодежь, представители средств массовой информации.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Алматы
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