Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте
В честь Дня Республики и 35-летия Декларации о государственном суверенитете в Шымкенте стартовал республиканский турнир по дебатам «Терең тарихтан – жарқын болашаққа!», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В церемонии открытия масштабного интеллектуального состязания принял участие заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек, который пожелал успехов и передал наилучшие пожелания молодым людям - участникам турнира.
В турнире принимают участие более 120 команд из разных регионов страны: городов Астана, Алматы и Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. На дебатной площадке они соревнуются в знаниях и ораторском мастерстве.
К судейству соревнований привлечены опытные дебатеры, отобранные из трех высших учебных заведений города Шымкента, а также представители старшего поколения дебатного движения. В общей сложности около 70 профессиональных судей обеспечивают справедливое и открытое проведение дебатов.
Резолюции, которые будут рассмотрены в ходе турнира, охватывают актуальные проблемы общества. В частности, обсуждаются и высказываются различные точки зрения по темам, касающимся технологий, демократии, правовой культуры, системы образования и молодежной политики.
Республиканский турнир по дебатам, запланированный на два дня, завершится завтра, тогда же будут определены его победители.