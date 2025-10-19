РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте

    В честь Дня Республики и 35-летия Декларации о государственном суверенитете в Шымкенте стартовал республиканский турнир по дебатам «Терең тарихтан – жарқын болашаққа!», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте
    Фото: УВП по делам молодежи г.Шымкент

    В церемонии открытия масштабного интеллектуального состязания принял участие заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек, который пожелал успехов и передал наилучшие пожелания молодым людям - участникам турнира.

    Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте
    Фото: УВП по делам молодежи г.Шымкент

    В турнире принимают участие более 120 команд из разных регионов страны: городов Астана, Алматы и Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. На дебатной площадке они соревнуются в знаниях и ораторском мастерстве.

    Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте
    Фото: УВП по делам молодежи г.Шымкент

    К судейству соревнований привлечены опытные дебатеры, отобранные из трех высших учебных заведений города Шымкента, а также представители старшего поколения дебатного движения. В общей сложности около 70 профессиональных судей обеспечивают справедливое и открытое проведение дебатов.

    Республиканский турнир по дебатам стартовал в Шымкенте
    Фото: УВП по делам молодежи г.Шымкент

    Резолюции, которые будут рассмотрены в ходе турнира, охватывают актуальные проблемы общества. В частности, обсуждаются и высказываются различные точки зрения по темам, касающимся технологий, демократии, правовой культуры, системы образования и молодежной политики.

    Республиканские дебаты
    Фото: УВП по делам молодежи г.Шымкент

    Республиканский турнир по дебатам, запланированный на два дня, завершится завтра, тогда же будут определены его победители.

    Теги:
    Шымкент Акимат Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают