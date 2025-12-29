Республиканский турнир по борьбе в Караганде: объявлены результаты

В рамках соревнований были определены победители и призёры в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Греко-римская борьба

55 кг

1. Бахтияр Тураров

2. Даурен Амирханов

3. Ерсын Абиыр

3. Сункар Зарап

60 кг

1. Айбек Айтбеков

2. Алпамыс Болатулы

3. Олжас Султан

3. Мадияр Арстан

63 кг

1. Нурбол Бакдаулет

2. Асаухат Мухамадиев

3. Айбек Есмурапов

3. Алмас Мусакан

67 кг

1. Мейиржан Шермахамбет

2. Мухаммедали Мамурбек

3. Даниял Молдабек

4. Алибек Турлыгазы

72 кг

1. Мерей Бекенов

2. Адильхан Сатаев

3. Айдын Нугуманов

3. Данияр Каленов

77 кг

1. Еркебулан Анания

2. Тамерлан Шадукаев

3. Саят Ергали

3. Алихан Дурсунов

82 кг

1. Денис Пилипенко

2. Мирас Баршылықов

3. Дархан Кабылбеков

3. Алихан Кокенов

87 кг

1. Нурасыл Калмахамбет

2. Азимхон Абдалиев

3. Батырлан Саматов

97 кг

1. Мейрамбек Кордабай

2. Ергали Бектурсынов

3. Нурислам Айткен

4. Бейбит Корганов

130 кг

1. Олжас Сырлыбай

2. Алишер Ергали

3. Асылбек Абдыкалык

3. Генрих Багдасарян

Вольная борьба

57 кг

1. Ерасыл Мухтарулы

2. Даулет Темиржанов

3. Даурен Амирхан

3. Даулет Амирхан

61 кг

1. Алан Оралбек

2. Мухамед Балгабай

3. Мыктыбек Укиметулы

3. Адилет Елмухамедов

65 кг

1. Рифат Сайболатов

2. Кайрат Амиртаев

3. Жавохир Иристаев

3. Елнар Жангазы

70 кг

1. Мирас Сайынов

2. Майис Алиев

3. Ералы Жеңисов

3. Жанкожа Абилтаев

74 кг

1. Дархан Есенгали

2. Алмас Сабыр

3. Адиль Оспанов

3. Жасулан Бексултанов

79 кг

1. Тимур Оразбаев

2. Нурым Ныгманов

3. Шамсет Таир

3. Айбар Жылкайдаров

86 кг

1. Жигер Закиров

2. Навруз Ахмедханов

3. Асхаб Хаджиев

3. Женис Каныбеков

92 кг

1. Нуркерим Ернияз

2. Даниял Торбай

3. Бекзат Амангали

3. Алишер Токболатев

97 кг

1. Азамат Копесбаев

2. Нурсеит Токтар

3. Имангали Калдыбек

3. Баржан Умитбеков

125 кг

1. Нурсултан Азов

2. Омар Эюбов

3. Серик Бахытханов

3. Адил Аубакиров

Женская борьба

50 кг

1. Медина Куанышбек

2. Марал Тенирбергенова

3. Камила Апекова

3. Мейрамгуль Ахметжан

53 кг

1. Ирина Жанибекова

2. Газиза Рысалды

3. Ватансултон Шаркаршоева

3. Шадиена Дилмуратова

55 кг

1. Зульфия Яхьярова

2. Азиза Келдибекова

3. Сания Солтангали

57 кг

1. Танцолпан Кабылбекова

2. Алтын Шагаева

3. Алиана Махамбетова

59 кг

1. Гулдана Бекеш

2. Айя Шокенова

3. Анна Стрельцова

62 кг

1. Ирина Кузнецова

2. Баян Моткеева

3. Акылай Чыныбаева

3. Жайдар Мукат

65 кг

1. Дильназ Сазанова

2. Кызжибек Жаркынбаева

3. Асель Жапарова

3. Айдай Нуритдинова

68 кг

1. Ирина Казюлина

2. Кайыргул Шаршенбаева

3. Рухия Кизат

72 кг

1. Александра Павленко

2. Жибекжан Сабыржанова

3. Кымбат Абуба

76 кг

1. Гулмарал Еркебаева

2. Алина Ертостик

3. Айжаркын Жаныбекова