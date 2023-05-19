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Республиканский турнир по боксу стартовал в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Мая 2023, 23:19
Республиканский турнир по боксу стартовал в Атырауской области Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области стартовал республиканский турнир по боксу среди юношей 2010-2013 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир проходит в Индерском районе и посвящен ветерану спорта, многократному победителю соревнований разного ранга, судье международного класса Алтыбаю Ермукану.

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На открытии турнира аким района Дарын Шамуратов отметил вклад и достижения ветерана Алтыбая Ермукана в развитие спорта в районе, особенно бокса. Пожелал удачи юным мастерам, приехавшим на соревнования.

Всего в турнире принимают участие 255 боксеров из 11 городов страны. Соревнуются они в 22 весовых категориях.

Соревнования будут проходить до 21 мая.

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Спорт   Бокс   Атырау  
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