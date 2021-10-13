Республиканский театральный фестиваль имени Аширбека Сыгая открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первый республиканский фестиваль имени известного театрального критика профессора Аширбека Сыгая открылся в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спектакли пройдут на сценах театров им. С. Сейфуллина и К. Станиславского в 11:00, 15:00 и 18:00, каждый день по 16 октября. Также состоятся мастер-классы и семинары.

Около 40 театров страны подали заявки на участие в фестивале. Оргкомитет отобрал 15 из них. Это Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова из Алматы со спектаклем «Кулагер», Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова из Нур-Султана с лиро-эпической постановкой «Кыз-Жибек», Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С. Кожамкулова с «Мен ішпеген у бар ма?» и другие.

«В фестивале участвуют 15 театров, репертуары их разнообразные – от классики до современных драм. И особенности всех этих спектаклей – их недавние премьеры и молодые режиссеры. Это говорит о том, что театральная режиссура Казахстана растет, у нее есть будущее», – отметил гость фестиваля народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов.

Спектакли оценивает компетентное жюри во главе с заслуженным деятелем РК профессором Еркином Жуасбековым. Основной критерий – соответствие девизу фестиваля «Сын шын болсын!» («Пусть критика будет правдой!»).

«Театральный фестиваль имени Аширбека Сыгая проходит в Казахстане впервые. Основная наша цель не критиковать, а определить, в каком направлении развиваться современному казахскому театру, увидеть новое, обменяться мнениями. Сегодня приходят молодые режиссеры, они создают современные разножанровые спектакли – нередко на основе классики. У них свои идеи и свое видение», – говорит Амангельды Мукан, председатель жюри, театральный критик.

По итогам фестиваля определят обладателей главного и специального призов от имени Аширбека Сыгая и его учеников. Также наградят лучших актеров и режиссеров.

В день открытия фестиваля на суд жюри и зрителей Карагандинский каздрамтеатр имени С. Сейфуллина представил современное прочтение античной трагедии «Электра» по пьесе венгерского драматурга Ласло Дюрко.