РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 05 Май 2021 | GMT +6

    Республиканский семинар о роли этнокультурных объединений проходит в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы состоялось открытие республиканского семинара «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе работы семинара планируется диалог по вопросам и проблемам межэтнических отношений, о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, о совместной работе государственных органов с институтами гражданского общества и заинтересованными гражданами.

    Также в семинаре планируется участие депутатов Мажилиса Парламента РК, экспертов в сфере межэтнических отношений, представители государственных органов, руководители и члены этнокультурных объединений, представители региональных структур АНК (Советы ақсакалов, матерей, молодежи, Клуба журналистов, НЭГа), кафедры Ассамблеи народа Казахстана, молодежь этнокультурных объединений, представителей молодежной организаций АНК «Жанғыру жолы», студенческой молодежи, СМИ.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Общество Алматы Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!