Республиканский семинар о роли этнокультурных объединений проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы состоялось открытие республиканского семинара «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе работы семинара планируется диалог по вопросам и проблемам межэтнических отношений, о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, о совместной работе государственных органов с институтами гражданского общества и заинтересованными гражданами.

Также в семинаре планируется участие депутатов Мажилиса Парламента РК, экспертов в сфере межэтнических отношений, представители государственных органов, руководители и члены этнокультурных объединений, представители региональных структур АНК (Советы ақсакалов, матерей, молодежи, Клуба журналистов, НЭГа), кафедры Ассамблеи народа Казахстана, молодежь этнокультурных объединений, представителей молодежной организаций АНК «Жанғыру жолы», студенческой молодежи, СМИ.