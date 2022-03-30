Республиканский проект «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» презентован в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя Председателя АНК – заведующего Секретариатом АНК М. Азильханова состоялось заседание республиканского Совета матерей Ассамблеи Народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В работе мероприятия приняли участие представители Министерства информации и общественного развития РК, уполномоченных органов, общественные деятели, члены АНК, председатели городских и областных Советов матерей АНК, руководители региональных КГУ «Қоғамдық келісім» и общественных структур АНК.

Открывая заседание, М. Азильханов отметил, что в настоящее время в центре общественного внимания находятся задачи Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и роль Советов матерей Ассамблеи в этом вопросе.

«Новое Послание Президента, нацеленное на всестороннее обновление и модернизацию Казахстана, мы справедливо и обоснованно воспринимаем как адресованное каждой семье, каждой матери Казахстана. Должен отметить, что интересы семьи, охраны материнства и детства всегда находятся в фокусе внимания Главы государства», – сказал он.

По его словам, Глава государства своим приоритетом ставит проведение востребованных народом реформ.

«Новые политические инициативы Президента направлены на проведение политических и социально-экономических преобразований в интересах дальнейшего развития страны, обеспечения устойчивости государства и укрепления общественного согласия через постоянный диалог власти и общества. Этот курс проводится последовательно и неуклонно, несмотря на различные вызовы и угрозы, начиная с пандемии и заканчивая текущим глобальным кризисом», – подчеркнул М. Азильханов.

Говоря о работе Советов матерей АНК, спикер обратил внимание на важность привлечения их потенциала для целевого охвата различных слоев населения.

«Сегодня мы официально даем старт реализации проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт». В рамках проекта будет обеспечена эффективная синергия взаимодействия государственных органов и широкого спектра институтов гражданского общества. В этом проекте мы сделаем акцент на сохранении семейных ценностей, национальных традиций и воспитании подрастающего поколения», – заявил заместитель Председателя Ассамблеи.

В свою очередь, представляя республиканский проект «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи подробно остановилась на каждом направлении и рассказала о мероприятиях, предусмотренных как на центральном уровне, так и на местах.

В рамках заседания выступили председатели ряда региональных Советов матерей АНК о проводимой работе в регионах при поддержке этнокультурных объединений, а также рассмотрены предложения экспертов по привлечению общественных институтов для получения общего эффекта от реализации проекта.

Резюмируя выступления участников, заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК М. Азильханов предложил государственным органам и общественным организациям оказать действенную поддержку Советам матерей АНК и обеспечить эффективное взаимодействие по реализации Дорожной карты проекта.

В завершении работы участники выразили глубокую уверенность в том, что все озвученные мероприятия и предложения будут реализованы в полном объеме, а проект «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», благодаря общим усилиям, достигнет своей конечной цели и результата.