Республиканский лекторий по пропаганде казахстанской модели общественного согласия проходит в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае проходит двухдневный республиканский лекторий по пропаганде общественного согласия и общенационального единства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного дома дружбы.

Лекторий стартовал с пленарного заседания в областном Казахском драматическом театре имени И. Омарова, где собрались члены этнокультурных объединений, представители молодежных организаций, советов общественного согласия, советов матерей, научно-экспертных групп и кафедр Ассамблеи народа Казахстана, ученые-преподаватели, а также гости из разных регионов республики, которые 2 дня будут читать лекции в рамках реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» и проекта «Қазақтану».

В заседании приняли участие заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО «Lituanica» Виталий Тварионас.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства предложил расширить программу «Рухани жаңғыру» и наполнить ее новым содержанием. В связи с этим особая ответственность ложится на всех нас. Я думаю, наша сегодняшняя встреча на гостеприимной земле Костаная станет небольшим, но существенным вкладом в реализацию намеченных Главой государства грандиозных планов», - считает В. Тварионас.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана также заострил внимание на том, что проект «Қазақтану», направленный на глубинное осмысление культурно-цивилизационного наследия казахского народа, призван сыграть огромную роль в модернизации общественного сознания, в позитивном восприятии консолидирующего принципа «единство в многообразии».



«Благодаря проекту «Қазақтану» казахстанские этносы познакомятся с историей, культурой, традициями, обычаями казахского народа, способствующими формированию отношений доверия и взаимного уважения в обществе», - добавил он.

Перед аудиторией выступил профессор, доктор исторических наук факультета социальных наук кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Жамбыл Артыкбаев. Он отметил, что практика лекториев стала традицией и в Костанае проходит уже 10-й лекторий.

«У нас уже есть накопленный опыт и на его основе уже пора начинать писать учебник по казахской этнографии, для медиаторов, они тоже сегодня присутствуют, - небольшое учебное методическое пособие по обычаям и традициям казахского народа. В своей работе они должны отталкиваться от тех традиций, которые пришли от наших предков», - считает Ж. Артыкбаев.

«Межэтническое единство и воспитание заложено в основу нашей казахстанской культуры. В этом заключается вся суть философии казахского народа, наше будущее. Межэтническое согласие и единство - наш ответ мировым вызовам», - уточнила председатель совета матерей СКО Кулюмкоз Смаилова.

Именно на эти темы и проводятся секции в Костанае и Костанайском районе, где со своими лекциями выступят приглашённые гости.

К слову, для участников мероприятия играл фольклорный ансамбль «Акжелен» и в холле была развернута выставка прикладников народного творчества, где были представлены национальные инструменты, картины и изделия из войлока, украшения, домашняя утварь.







