Республиканский лекторий Ассамблеи народа Казахстана состоялся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы г. Актау состоялся республиканский лекторий Ассамблеи народа Казахстана по продвижению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства на тему «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса». Об этом передает МИА «Казинформ».

В работе пленарного заседания лектория приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, аким Мангистауской области Н. Ногаев, депутаты Парламента РК, представители государственных органов, председатели этнокультурных объединений региона, члены АНК, представители общественности и СМИ.

На мероприятии обсуждены вопросы участия представителей структур Ассамблеи народа Казахстана в реализации Послания Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», а также дальнейшие меры по укреплению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

В ходе республиканского лектория между участниками состоялся обмен мнениями по принципам и идеологическим подходам государственной политики в сфере межэтнических отношений, обозначенных руководством страны на ХХІХ сессии АНК.