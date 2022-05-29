29 Мая 2022 07:30

Республиканские соревнования по ловле рыбы прошли на Шардаринском водохранилище

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На пляже водохранилища Шардара рыбаки из пяти областей страны соревновались в ловле рыбы. Состязания организовали Мактааральский районный отдел спорта и физической культуры, районный молодежный ресурсный центр и Ассоциация рыбаков «Мырзакент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Около 100 рыбаков из городов и районов Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкента разделились на 37 команд и соревновались в течение трех дней.

- В современном мире много людей испытывают стресс. Особый вид отдыха и спорта – это рыбалка, которая помогает снять усталость, справиться со стрессом. Врачи признают, что на свежем воздухе, у воды нервы расслабляются, повышается иммунитет. Поэтому мы от имени акимата Мактааральского района совместно с Ассоциацией рыбаков начали проводить это мероприятие», - рассказал депутат районного маслихата Сундет Кенжебаев.

Организаторы отметили, что водохранилище Шардара является одним из самых удобных для рыбалки водоемов. Оно находится между Мактааральским, Жетысайским, Шардаринским, Келесским районами. Водохранилище очень подходит для рыбного хозяйства, так как находится в теплой зоне.

По условиям соревнований каждая команда состояла из трех человек. В одной команде разрешено использовать до шести приманок. Ловить рыбу на лодке было запрещено.

В результате соревнований, прошедших с 22 по 24 мая, четвертое место заняла команда «Ринат», третье место - «Абиш», второе место - «Сабыр». Первое место заняла команда «Абдул-Касым». Также были присуждены специальные места по метанию удилища на длинные дистанции и в номинациях «Первая рыба», «Большая рыба».

Всем призерам от имени акима района Бахыта Асанова в качестве подарка было вручено оборудование для охоты и путешествий. Руководитель отдела спорта и физической культуры района Жандарбек Татеев и депутат районного маслихата, руководитель Молодежного ресурсного центра Сундет Кенжебаев отметили, что соревнования рыбаков проводятся каждый год.



