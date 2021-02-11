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Республиканские соревнования по аударыспаку прошли в Туркестанской области

11 Февраля 2021, 16:58
Республиканские соревнования по аударыспаку прошли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Открытые республиканские старты по аударыспаку на Кубок акима Туркестанской области состоялись в регионе. За звание чемпионов боролись восемь команд и лучшие спортсмены страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В этом году изменились правила проведения республиканского турнира. Организаторы уточнили, что в прошлом году борцы в четырех весовых категориях соревновались в одиночном разряде, а в этом - уже в восьми.

Главная цель соревнований - популяризация национального вида спорта среди подрастающего поколения.

Сборная Туркестанской области вновь показала высокий уровень подготовки. Главный секретарь ассоциации национальных видов спорт РК Нурсултан Ибрагимов, который ежегодно прилагает все усилия для развития национального спорта, отметил, что очередной турнир полезен для молодежи.

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К долгожданным соревнованиям туркестанские спортсмены готовились с полной отдачей.

По итогам соревнований туркестанцы завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Спортсмены из Кызылординской области (II место) завоевали три серебряных и одну бронзовую награды. Сборная Жамбылской области завоевала две серебряные медали и заняла третье призовое место.

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