Республиканская партия США впервые проведет съезд перед промежуточными выборами в Конгресс

Республиканская партия США намерена впервые провести съезд перед промежуточными выборами в Конгресс. Он состоится 9–10 сентября в Далласе (штат Техас), заявил американский президент Дональд Трамп, передает Kazinform со ссылкой на ТАС С.

— Впервые Республиканская партия проведет промежуточный съезд. Он пройдет в Далласе — в одном из моих любимых мест в мире. Этого никогда раньше не делали, и это будет событие по-настоящему исторических масштабов, — написал Трамп в Truth Social.

Съезд будет нацелен на то, чтобы привлечь внимание к мерам, принятым его администрацией, в том числе в социально-экономической сфере.

— Цены на нефть резко снижаются даже в условиях, когда мы обеспечиваем денуклеаризацию Ирана. Мы выполняем обещания, которые политики давали на протяжении десятилетий, но не выполняли, — добавил он.

Трамп в августе 2025 года заявил, что может впервые провести съезд Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут 3 ноября текущего года. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената (верхней палаты Конгресса США) и все 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса). Республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса.

Партийные съезды в США традиционно проводятся каждые четыре года в преддверии президентских выборов. Их основная цель — официально выдвинуть кандидатов на пост президента и вице-президента, а также утвердить партийную программу.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, Верховный суд США отклонил указ Трампа о гражданстве и поддержал запрет для трансгендеров в спорте.