Верховный суд США отклонил указ Трампа о гражданстве и поддержал запрет для трансгендеров в спорте

Верховный суд США во вторник вынес два резонансных решения: отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению и поддержал введенные в ряде штатов запреты на участие трансгендерных женщин в женских спортивных соревнованиях, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Решением шести голосов против трех суд признал незаконным указ Трампа, изданный в январе прошлого года, которым планировалось лишить права на гражданство детей, рожденных в США у нелегальных иммигрантов и обладателей временных виз.

Это решение стало очередным юридическим поражением Трампа в суде — после февральского решения, которым были признаны незаконными введенные его администрацией «взаимные» тарифы в отношении отдельных стран, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.

Суд подтвердил действие статьи о гражданстве в 14-й поправке к Конституции США, согласно которой все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами США и того штата, в котором проживают.

Главный судья Джон Робертс в тексте решения указал, что гражданство — тогда и сейчас — означало право иметь права и свободно участвовать в политической жизни общества, и что авторы 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободнорожденного человека на этой земле.

В публикации в социальных сетях Трамп назвал решение по вопросу гражданства по рождению «прискорбным», заявив, что намерен добиться принятия соответствующего законодательства. В своем посте на платформе Truth Social он призвал Конгресс немедленно приступить к работе над отменой права на гражданство по рождению, заверив, что окажет законодателям полную поддержку.

В своем указе Трамп утверждал, что 14-я поправка никогда не трактовалась как предоставляющая гражданство всем без исключения рожденным на территории США, и что лица, не подпадающие под юрисдикцию страны, всегда были исключены из этого права. После издания указа 22 штата, а также округ Колумбия подали иски с требованием его отмены.

Решение суда находилось в центре внимания нынешних и будущих иммигрантов в США, поскольку оно напрямую затрагивает их интересы в условиях продолжения жесткого иммиграционного курса администрации Трампа.

Между тем в рамках отдельного решения Верховный суд поддержал введенные в ряде штатов запреты на участие трансгендерных женщин в женских школьных соревнованиях по видам спорта. Более двух десятков штатов США ввели запреты, не допускающие трансгендерных девочек и женщин к участию в школьных и студенческих соревнованиях.

Трамп приветствовал это решение, заявив в публикации на Truth Social о крупной победе и добавив, что оно снимает с повестки дня абсурдную ситуацию.