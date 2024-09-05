Республиканская автодорога «Обход станции Шамалган» открыта

5 сентября «КазАвтоЖол» завершила дорожно-строительные работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Обход станции Шамалган» протяженностью 6 км (км 0-6) и официально открыла движение, передает агентство Kazinform.

Четырехполосная автодорога относится к I-б технической категории.

Этот участок протяженностью 6 км является важной частью транспортного коридора «Центр-Юг» (Астана — Караганда — Балхаш — Алматы).

Как сообщают в «КазАвтоЖол», в ходе реконструкции выполнен полный комплекс работ: возведение земляного полотна, строительство искусственных сооружений, таких как эстакада через железнодорожные пути, путепровод, две транспортные развязки, водоотводные трубы. На всем протяжении участка уложен асфальтобетон верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Также завершены отделочные работы: установлены системы освещения, водоотвода, дорожные знаки, барьерные ограждения и нанесена разметка.

Фото: «КазАвтоЖол»

Проведены укрепительные работы и средний ремонт существующих участков дороги.

— С начала 2024 года активно велась заготовка дорожно-строительных материалов, включая щебень, песок, железобетонные конструкции, барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки и элементы освещения. Эти усилия позволили завершить работы в запланированные сроки и обеспечить своевременное открытие дороги для транзитного движения. Для реализации проекта была мобилизована 81 единица техники и привлечено 256 специалистов, — сообщили в компании.

Кроме того, 5 сентября 2024 года открыто движение на участке реконструированной автодороги «Кандыагаш-Макат» в Актюбинской области протяженностью 66 км, а также на 8 участках среднего ремонта общей длиной 123 км.

Как заявили в «КазАвтоЖол», до 15 сентября 2024 года планируется открыть еще 244 км автодорог: 164 км в Карагандинской области (участки трассы от Караганды до Балхаша), 62 км в Жамбылской области (от поселка Бурылбайтал до Аксуека) и 18 км в Актюбинской области (обход поселка Кандыагаш).

В рамках строительства и реконструкции дорог в 2024 году охвачено 3,1 тысячи км республиканских автодорог, из которых 1,5 тысячи км будет завершено до конца года.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган Карасайского района Алматинской области, произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом, в результате которого на месте погиб водитель автобуса и пострадали три пассажира автобуса — женщина с двумя малолетними детьми. Позже по данному факту привлечен к ответственности работник железнодорожных путей. Приговором суда он признан виновным по статье 344 части 2 УК и ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

После случившегося в МИИР рассказали о планах по строительству отдельного путепровода на станции Шамалган. Тогда стало известно, что мост (путепровод) построят недалеко от ЖД переезда, где будет меньше сноса домостроений.

В сентябре 2020 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган, где произошло ДТП с автобусом и поездом, открыли пешеходный мост.