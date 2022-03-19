Решительные действия Президента позволили не растерзать нашу страну – Владимир Божко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате столицы под руководством Алтая Кульгинова прошло совещание с активом города по обсуждению реализации Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как было отмечено в ходе обсуждения, Послание «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» направлено на дальнейшее повышение социального самочувствия граждан и реализацию антикризисных мер: переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, усиление правозащитных институтов, совершенствование административно-территориального устройства страны и др.

Член Совета Ассамблеи Народа РК Владимир Божко подчеркнул, что важно поддержать Президента за принятые решительные действия в январе, которые позволили не растерзать страну и потерять государственность.

«Глава государства в Послании обозначил незыблемый приоритет и условия, которые соответствуют успешному развитию страны. Благодаря единству основной части населения в январе мы отстояли свое государство, своевременно предпринятым Главой государства мерам дали решительный отпор террористам. Январские события являлись попыткой противодействия масштабным преобразованиям в различных сферах, намерением превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть Президента, поставить под удар саму государственность. В этой связи будет правильным поддержать Президента за его решения силового наведения порядка, что фактически сразу отрезвило подавляющую часть мародеров, поджигателей, террористов. Несмотря на данные события, Глава государства обозначил важным в Послании – приверженность к курсу дальнейшей демократизации», - сказал Владимир Божко.

Глава государства предложил программу системной модернизации политической системы. Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что политические реформы призваны дать импульс социально-экономическому развитию.

«В нынешний сложный период исключительно необходимо единство и поддержка народа. Совместная реализация намеченных в Послании новых изменений отвечает интересам всех жителей. Повышение социального самочувствия граждан напрямую зависит от трудоустройства. В текущем году планируем создать свыше 28 тыс. рабочих мест, 24,5 тыс. из них - постоянных рабочих мест. Для молодежи в этом году создадим около 7 тыс. рабочих мест и выдадим более 1 тыс. ключей от квартир. Также по поручению Главы государства увеличили объем строительства социального жилья для очередников с 3 тыс. до 10 тыс.», - сказал Алтай Кульгинов.

Кроме того, социальной поддержкой планируется охватить более 170 тыс. человек. В рамках антикризисных мер также будет продолжена работа по поддержке малого и среднего бизнеса.





Фото: Александр Куприенко