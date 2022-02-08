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Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК

8 Февраля 2022 15:15
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Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решительной реформы бюджетного планирования не произошло. Об этом во время расширенного заседания Правительства заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Слепое следование формальным правилам и процедурам ведет к тому, что процесс довлеет над результатом. Многие годы даются необходимые поручения, эксперты вырабатывают какие-то рекомендации, но все это тонет в бюрократическом болоте, саботируется замшелой кастой ретроградов. Поэтому решительной реформы бюджетного планирования так и не произошло. Это как понимать? Неспособность работать по-новому или боязнь потерять рычаги влияния на министерства и акиматы, которые сейчас вынуждены ходить к ним на поклон? Поэтому я даю месяц на выработку сбалансированного решения в русле цифровизации. Здесь без нее нам очень трудно надеяться на какие-то положительные результаты», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов, отметив, что «каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу как на уровне отрасли, так и в масштабах страны».


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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