Решительно бороться с монополистами в рамках реформирования фонда «Самрук-Казына» призвал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил три главных направления работы при реформировании ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К фонду «Самрук-Казына» мы через десять дней вернемся к более подробному обсуждению плана реализации реформ, они очень важные. Я в своем выступлении на заседании Мажилиса, выступая перед Парламентом, заострил внимание на необходимости реализации очень серьезной структурной перестройки фонда», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
Вместе с тем Глава государства обратил особое внимание на некоторые моменты.
«Во-первых, это прозрачность государственных закупок, об этом я уже говорю третий год, пока серьезных результатов здесь не достигнуто. Кроме того, это вопрос прозрачности проведения тендеров. «Самрук-Казына» выполняет огромный объем работы, связанной со строительством и реконструкцией. Побеждают как правило одни и те же компании, затем отдают объем работы субподрядным организациям, те в свою очередь «суб-субподрядным» организациями, конечно же, это очень негативно сказывается на качестве работы и на ценовых параметрах. Ну, и, конечно же, это решительная борьба против монополий в этой сфере», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что именно на этих трех вопросах предварительно надо сосредоточиться.
«Нам нужно еще раз в деталях определиться - как будет реконструироваться «Самрук-Казына», резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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