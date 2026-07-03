Решить вопрос с тендером: в КазАвтоЖол предупредили о мошенниках-посредниках

«ҚазАвтоЖол» предупредил подрядчиков о мошеннических схемах с участием псевдопосредников, предлагающих «содействие» в получении дорожных проектов через госзакупки за денежное вознаграждение, передает агентство Kazinform.

АО НК «ҚазАвтоЖол» предупреждает подрядные, субподрядные организации и потенциальных поставщиков о фактах мошеннических действий со стороны третьих лиц, которые предлагают за денежное вознаграждение якобы оказать содействие в получении дорожных проектов и объемов работ.

По имеющейся информации, неизвестные лица выходят на представителей подрядных компаний, представляются посредниками, заявляют о наличии связей в национальной компании и обещают повлиять на распределение работ либо результаты закупочных процедур. При личных встречах они требуют авансовые платежи, утверждая, что их действия якобы согласованы с руководством АО НК «ҚазАвтоЖол».

Компания официально заявляет: данные лица не имеют никакого отношения к деятельности нацкомпании «ҚазАвтоЖол». Руководство и сотрудники компании не уполномочивали третьих лиц вести переговоры, обещать получение проектов, лоббировать интересы поставщиков или влиять на результаты тендеров.

Все закупочные процедуры проводятся исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан. Информация о конкурсах, условиях участия, сроках подачи заявок и итогах закупок размещается на официальном веб-портале государственных закупок Республики Казахстан.

«ҚазАвтоЖол» особо обращает внимание, что подобные действия могут содержать признаки уголовно наказуемых деяний, включая мошенничество, а также попытки незаконного посредничества и вовлечения участников рынка в коррупционные схемы.

Участие в таких схемах может повлечь серьезные правовые последствия не только для лиц, которые предлагают «решить вопрос» за деньги, но и для тех, кто соглашается на неофициальные договоренности, передачу денежных средств или попытку получить преимущество вне законных процедур.

Антикоррупционная комплаенс-служба национальной компании на постоянной основе проводит работу по предупреждению коррупционных рисков, выявлению мошеннических схем и защите закупочных процедур от незаконного вмешательства. Все поступающие обращения и сигналы по подобным фактам рассматриваются, а при наличии признаков правонарушений материалы направляются в компетентные органы.

Компания призывает подрядные и субподрядные организации проявлять бдительность, не передавать денежные средства сомнительным лицам, не вступать в неофициальные переговоры и проверять всю информацию о закупках только через официальные источники.

— В случае поступления предложений о «помощи», «содействии», лоббировании интересов, влиянии на результаты тендеров или получении дорожных проектов за вознаграждение просим незамедлительно сообщать в комплаенс-службу компании по следующим каналам: горячая линия: +7 (717-26) 4-87-35, электронная почта: hotline@qaj.kz, — отметили в компании.

АО НК «ҚазАвтоЖол» подчеркивает: дорожные проекты не распределяются через посредников, личные договоренности или авансовые платежи. Любые обещания «решить вопрос» от имени компании являются мошенническими и будут пресекаться в установленном законом порядке.