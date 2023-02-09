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Решить вопрос с долгостроем ТРЦ «Сити палас» пообещал аким столицы

9 Февраля 2023, 16:30
Решить вопрос с долгостроем ТРЦ «Сити палас» пообещал аким столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему долгостроя ТРЦ «Сити палас» подняли в ходе встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями Байконурского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постараюсь найти собственника объекта. В противном случае, на основании закона, примем меры, чтобы были перемены, или чтобы он продал, чтобы кто-то достроил», – сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы.

В свою очередь, аким района Байконур Ерлан Жаулыбаев уточнил, что в нынешнем году здание достраивать не будут.

Ранее сообщалось, что аким столицы пообещал разобраться с вопросом подготовки документов к пристройке школы № 23.


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