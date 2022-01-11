Решить вопрос продовольственной безопасности поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос продовольственной безопасности в течение трех лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие три года необходимо кардинально решить вопрос продовольственной безопасности. Особое внимание обращаю на то, что это является основным приоритетом, стоящим перед Правительством и акимами. Если на рынке не будет продовольственных товаров в огромном количестве, никакие меры не помогут сдержать инфляцию», - считает Глава государства.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в сфере сельского хозяйства.

Также Президент призвал решить вопросы субсидий в кратчайшие сроки, упростив их предоставление. Говоря о субсидиях в АПК, Касым-Жомарт Токаев заявил, что важно не допустить повторения недавних нарушений.